Carmen Borrego aclara su relación con Pipi Estrada: "No es mi amigo, me parece un ser despreciable"

Terelu Campos está molesta por la actitud de su hermana con Pipi Estrada

Carmen Borrego asegura que no es amiga del colaborador

"No soy Caín, ni he destrozado a mi familia", asegura

Carmen Borrego ha llegado al plató de '´Sálvame' con cara de pocos amigos. Kiko Hernández se ha percatado rápidamente del estado de ánimo de la colaboradora y ha querido saber qué es lo que le pasaba. "Hoy he llegado y no tengo buen día. Hay días que tengas ganas de todo y otros te afectan más las cosas. Han ocurrido cosas que no me gustan y no tengo buen día. No voy a justificarme de nada porque creo que no tengo que justificarme de nada", ha comenzado diciendo ella.

La tertuliana y su hermana no pasan por su mejor momento. A Terelu Campos no le ha hecho ninguna gracia ver a Pipi Estrada coger por los aires a Carmen y que ésta no opusiese resistencia. Los colaboradores han querido saber a que se debe el cambio de actitud de Borrego. Ella ha aclarado que su relación con Pipi no ha cambiado en absoluto: "A mí ese señor se me acerca y le digo que no se me acerque y no me toque", asegura.