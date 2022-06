Fani y Christofer visitan el programa de ‘Sálvame ’ para hablar de su reciente boda. Además, Estefanía llega al programa para enseñar las pruebas que desmienten que haya estado el 14 de mayo en la fiesta de Gerard Piqué . Lo que no se imagina la pareja es que visita el plató su excasero del local de copas que rentaban hasta hace poco.

Antes de abrir los regalos, Christofer no duda en apuntar que está molesto por las últimas informaciones sobre la presencia de Fani en una fiesta de Gerard Piqué. La pareja niega rotundamente que haya asistido y asegura que visitó Salou en compañía de su hijo y su marido.

Además, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones ’ confirma que jamás ha sido invitada a una fiesta de ningún futbolist a. María Patiño señala que no hay nada malo en que Fani vaya a una fiesta de esta índole pero el novio apunta que no pasa nada si van los dos, “aquí hacemos el ‘waka waka’ todos” .

El primer regalo es efectivamente un balón de fútbol por e l rumor de que Estefanía pudo estar en una fiesta de Gerard Piqué . La exsuperviente recalca que “ha enseñado a dirección que el vídeo es del 14 de julio. El archivo de ‘Instagram’ no falla” . La pareja no quiere que haya dudas, “fuimos con mi hijo y un amiguito suyo, tengo las facturas”.

Por lo tanto se tratan de unas imágenes del 2021 y no solo eso “nunca he aceptado un mensaje de un futbolista y se lo he enseñado primero a Christofer”.