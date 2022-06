Las contradicciones de Rosa Benito: de "arrastrar" a Amador Mohedano a darle una nueva oportunidad

Las declaraciones más íntimas, escalofriantes y sorprendentes, las ha protagonizado Rosa Benito contra el padre de sus hijos. “Yo estaba como un perro, no se acordaba de mí ”, decía Rosa sobre su exmarido en televisión. “ No lo quiero a mi lado ”, señalaba tajante. “ Déjame en paz ”, era la frase más utilizada por Rosa Benito contra Amador Mohedano.

La que fue cuñada de Rocío Jurado defiende el matrimonio de Rocío Jurado con Ortega Cano a capa y espada, pero no pensaba lo mismo hace unos años, cuando insinuaba públicamente cosas no muy agradables sobre el torero.

"Nos quisimos desde el minuto cero" , comenzaba diciendo Rosa Benito sobre su relación con Amador . Además, aseguró que pese a todo, está orgullosa de que sea el padre de sus hijos. Aunque fue sincera cuándo le preguntaron si cree que Amador Mohedano sigue enamorado de ella. "Yo creo que enamorado no está, pero quererme me va a querer siempre como yo lo quiero a él ", respondió.

Rosa Benito ha reconocido que tiene un deseo con su familia. "Yo lo que siempre he querido tener una buena relación con el padre de mis hijos ", ha comentado. Además, ha hecho examen de conciencia sobre su comportamiento durante estos años con su exmarido: "Hubo una época en la que yo estaba loca, lo reconozco ". Ahora, confiesa que "en la vida no quiero ni odios ni rencores".

Además, ha explicado cómo era la relación de la más grande con su familia. "Ha sido un pilar fundamental en esta familia", comenzó diciendo. "Ella solamente era feliz con los suyos" y "me da igual lo que se diga", dijo Rosa Benito muy enfadada. "Yo sí la he conocido, los que hablan por ahí no tienen ni idea", expresó refiriéndose a los ataques que está recibiendo la familia Mohedano por parte de Rocío Carrasco. "Siempre ha habido mucho amor y mucha unión familiar y ahora seguimos estando todos juntos, y quién no quiera estar, no pasa nada", dijo lanzándole un mensaje claro a su sobrina. "Si Rocío Jurado estuviera aquí no habría pasado nada, todos seríamos una piña", confesó.