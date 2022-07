Carmen Borrego lanza un mensaje a Ana María Aldón: "Si me estoy partiendo la cara por ti, cógeme el teléfono"

Lydia Lozano ha preguntado a Carmen Borrego por su relación con Ana María Aldón

"No tengo relación con ella", ha dejado claro Carmen Borrego

"He hecho las cosas cómo las he sentido", asegura la hija de María Teresa Campos

Lydia Lozano ha notado que la actitud de Carmen Borrego ha sido un tanto extraña al hablar de Ana María Aldón. La colaboradora le ha preguntado directamente:

"Carmen déjame que te haga una pregunta, he notado, porque además te conozco un poquito, cuando Has contado esto y Gema ha dicho que te ve un poco crítica has dicho: ‘es que ya está bien".

"Yo he hecho las cosas como las he sentido, he tenido una muy buena relación con Ana María. Ahora mismo no tengo ninguna, la llamo y no me coge", ha explicado la hija de María Teresa Campos. "¿Te has sentido utilizada?", le ha preguntado Víctor Sandoval.