Rafa Mora ataca a Miguel Frigenti: "Eres un pelele, no estás a la altura"

Rafa Mora le pedía que guardara silencio porque no era “nadie” en este tema y este término sacaba de sus casillas a Frigenti, que le denominaba “chulo de la barraca”. Rafa Mora respondía intentando aplacar los ánimos: “Digo que no eres relevante en esta historia”; sin embargo, Miguel insistía: “Soy relevante porque me llamo Miguel Frigenti y estoy en el mismo plató que tú”.