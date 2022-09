El testimonio de Antonio Montero: unas fotos provocaron la crisis con Marisa Martín Blázquez

"Yo tuve mi problema en casa y además desembocó en una crisis personal mía, no por la que se pudiera montar en mi casa", relataba Antonio. Sin embargo, la historia no fue a más.

Además, explicaba que llevan una vida "muy normal" con sus "virtudes y defectos" en la que su único objetivo es el bienestar y la unión de la familia: "Yo contraje matrimonio religioso convencido absolutamente después de seis años de noviazgo respetuoso (...) Luego hay mil movidas que te pueden pasar, he hecho viajes muy largos de trabajo y he llegado a un parto medio tarde o me he tenido que ir inmediatamente después con líos y siempre hay cosas que pasan, pero por encima de todo, en mi vida, está el respeto a esa familia (...) Para mí sería un fracaso que no pudiera ser así y, como nos queremos, nos llevamos y nos respetamos, estamos encantados”.