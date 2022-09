La sobrina de Ortega Cano interviene en 'Sálvame' indignada con la hija de Ana María Aldón: "Jamás he filtrado nada"

Muy disgustada, Leonor contaba que ha visto a Gema en dos ocasiones en su vida. Fue en su casa de Marbella y desde entonces no han vuelto a compartir ni mesa ni nada con ella: “Me he quitado de en medio porque me dedico a peinar, no a otra cosa”.

“Esa chica no me conoce de nada, jamás he filtrado información ni de Ana ni de mi tío”, aseguraba Leonor que, sin embargo, animaba a Gema a decir “lo que ella largó de su madre”. Según su testimonio, habló mal de Ana María aunque ella no quería hacer ningún juicio: “No tengo relación con Ana María, no me tiene que caer ni bien ni mal, le tiene que gustar a él, a mí no”.