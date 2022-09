Marta López: "Agustín Etienne me ha tirado los trastos"

En aquel momento, Marta dijo que no le constaba y ahora nos cuenta que una de las cosas que le hacían pensar que no era posible es que Agustín, de algún modo, se le insinuó. Y es que Marta salió con ellos tras su ruptura sentimental: “A mí me ha dicho cosas como le ha podido decir a otras chicas”.

“Me consta que ellos no tienen ninguna relación porque si no, a mí Agustín no me dice esas cosas”, insistía la colaboradora y afirmaba: “A mí me ha tirado los tejos Agustín”. No quería entrar en detalles porque no recordaba las frases exactas, pero sí que eran “tonterías”.