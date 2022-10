Anabel Pantoja vuelve al 'Deluxe': "¿Te tienen que linchar porque te salga mal una historia y luego conozcas a alguien?"

Lo cierto es que hablará de todo y de todos. “Ha pasado bastante tiempo desde que no estoy en la tele, cada día escucho opiniones de las personas que trabajan ahí y quién mejor que yo para hablar”, decía una Anabel que dice admitir y respetar las críticas que recibió como concursante de ‘Supervivientes’.

Sin embargo, hay algo que no va a tolerar: que toquen a su madre o a su padre. De hecho, si pudiera retroceder no le habría pedido a su madre que la defendiera en el programa para que no pasara “lo que pasó”.