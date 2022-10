Terelu Campos se rompe recordando a Mila Ximénez: "Ojalá estuviera aquí"

Terelu Campos se confiesa ante las preguntas de María Patiño en 'Sálvame'

Terelu Campos, sobre su doble mastectomía: “Sufrí mucho, le dije a mi madre que había conocido el infierno"

La presentadora habla de sus enfrentamientos con Kiko Hernández: "Tengo la sensación de que le he querido más que él a mí"

Terelu Campos se enfrenta al espejo en ‘Sálvame’. La presentadora del programa, como ya han hecho muchos des sus compañeros, echa la vista atrás y nos habla de su pasado y su futuro en televisión, confiesa que sufrió mucho tras enfrentándose al cáncer y se derrumbaba viendo imágenes de Mila Ximénez. Una entrevista íntima que ha terminado con algo que María Patiño llevaba años queriéndole decir...

El futuro de Terelu Campos en televisión

Terelu ha repasado sus inicios en televisión pero también nos ha hablado de su futuro: “El día que tenga la economía más tranquila me querré ir, pero siempre se pueden hacer cositas, puede uno no estar en la primera línea de fuego y escribir o hacer colaboraciones”.

Portada de 'Interviú'

Sin duda, su posado en ‘Interviú’ supuso un antes y un después dado que tuvo que defenderse de muchas criticas y de comentarios de mal gusto. De hecho, la presentadora recordaba que Risto Mejide le pidió disculpas por decir “no he visto la portada, me la tapaba Terelu”.

La presentadora nos ha contado que cobró más de 30.000 euros, pero no quería darnos la cifra y añadía que lo que más le importaba eran sus condiciones: no iba a enseñar un pecho y estaba muy preocupada con quién la fotografiaría. Nunca ve la fotos que se hace para un reportaje pero en esta ocasión quiso ver la primera foto, la más difícil, ya que era la de portada y la única en que solo sus manos cubrían su pecho: “Cuando la vi a mí me dio un subidón, te lo prometo”.

La presentadora se rompe recordando su enfermedad

Esto fue justo un mes antes de que un primer tsunami hiciera girar su vida. A Terelu le diagnosticaron un cáncer de mama que superó, pero tuvo que enfrentarse a la enfermedad por segunda vez y decidió someterse a una doble mastectomía tanto por asesoramiento como para “no vivir con el terror”.

Pero ¿Lo volvería a hacer? Terelu no lo sabe: “Sufrí mucho, le dije a mi madre que había conocido el infierno. Yo pensé que me moría de verdad, pero que me moría. Ya me habían dicho que era complicado pero nunca pensé… ¡Madre mía lo que yo sentí en mi cuerpo!”

Terelu Campos y su presencia en ‘Sálvame’

Terelu también nos ha hablado de su marcha de ‘Sálvame’. Se fue “con una mano delante y otra detrás” y tardó 3 años en volver: “Quería volver de una determinada manera porque ya no me sentía capaz de aportar nada de la otra”.

Sus lágrimas viendo imágenes de Mila Ximénez

“Ojalá yo me hubiera cabreado con su amistad y estuviera aquí”, decía Terelu entre lágrimas tras ver unas imágenes de Mila Ximénez, una secuencia en la que se disculpaba con ella por no haber estado a su lado durante su enfermedad: “Ella no quiso enfrentarse a mi dolor”.

Sin embargo, sabía que estaba a su lado, que la tendría “en cinco segundos” si se lo hubiera pedido: “Querer también es hacer no solo lo que necesitas sino lo que necesitan las otras personas”.

Por ello, le ha costado mucho enfrentarse a la muerte de su amiga: “Para mí ha sido una de las peores cosas que me han pasado en los últimos años”.

Los enfrentamientos de Kiko Hernández y Terelu Campos

Colaborador y presentadora han tenido numerosos conflictos de plató a plató y, tras ver solo algunos de ellos, Terelu nos decía: “Tengo la sensación de que le he querido más que él a mí, pero me da pena porque digo ¿Qué ha pasado? Yo creo haber sido una buena compañera con él y nos hemos ayudado”.

María Patiño reconoce su error con Terelu Campos