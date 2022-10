El brutal alegato de Jorge Javier a favor de Mediaset: “Cuando pongo la tele quiero ver fantasía, si no me quedo en mi casa”

En plena entrevista con Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’, Mariló Montero , la nueva copresentadora de ‘Todo es mentira’, que sustituirá a Marta Flich durante su baja de maternidad, le comentaba al presentador que ‘a un amigo mío no le gustaba Telecinco, no le gusta’.

El presentador de ‘Sálvame’ cogió carrerilla y terminó haciendo un brutal alegato a favor de Mediaset: “Esto no tiene nada que ver con la realidad, y tú cuando pones la tele lo que yo quiero es ver fantasía e irrealidad, para real ya paseo al perro todos los días, yo quiero que me lleven a un mundo en el que normalmente no vivo, y por eso por eso me gusta tanto Mediaset, porque es una locura de televisión y porque ojalá siga siendo una locura de televisión y cada día más, y más arriesgada y más transgresora, porque si no, me quedo en mi casa”.