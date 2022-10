Habla la hermana biológica de Albert Solà: "Me da igual quién sea mi padre, quiero ponerle nombre y cara"

Explica que su vida no fue fácil y que su madre “solo anhelaba" encontrar a Albert: “Creo que murió con la lástima de no llegar a conocerle”, decía. En su opinión, lo sucedido le “rompió el corazón” y contaba que descubrió que tenía un hermano tras ver la foto de un bebé: “Mi abuela me dijo que era mi hermano y que si quería hacer feliz am i madre tenía que buscarlo”.