Y es que él mismo apuntaba que el presentador no milita pero "pidió el voto para Ángel Gabilondo": "Animaría mucho la campaña, es un tío con la cabeza muy bien amueblada".

Desde el plató de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez respondía a sus palabras, desmintiéndola: "Yo, por el amor que le tengo a mi ciudad, porque soy una persona muy comprometida, porque respeto a la política, creo que todo es política, está en todas partes y sigo creyendo en la política porque es la forma de cambiar la vida, pero sobre todo por el amor que le tengo a mi ciudad, juro solemnemente no haber recibido ninguna propuesta por parte del PSOE para ser alcalde de Madrid y si me la propusieran no la aceptaría bajo ningún concepto".