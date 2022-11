El cara a cara más esperado entre Jorge Javier y Lydia Lozano: "Tú a mí me has contado cosas"

“Con ganas de hablar” , se han mostrado los dos en su encuentro en el plató. "Creo que he tenido grandes broncas con Raquel Mosquera en los platós, en las que me ha dicho que siempre era mentira", ha explicado la colaboradora ante esto y recuerda algunas de las informaciones que ha dado sobre ella y la pareja. "Ese no es el tema", le ha cortado el presentador.

"No quiero que te sientas acorralada ni voy a contar ninguna conversación que hemos tenido fuera del plató. Pero cuando llegamos a un punto, por los años de trayectoria, tenemos que asumir compromisos. Si conoces una historia lo que no puedes hacer es minimizarla. Tú a mí me has contado cosas que si yo fuera hijo podría sentir preocupación, podría entender las palabras de Rocío Carrasco. Esto de: 'se tomaban unas copitas' no me sirve", le ha explicado Jorge Javier.