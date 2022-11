La tremenda indignación de Kiko Hernández con la familia Pantoja: "¿Por qué están obsesionados en ocultarlo todo?"

"Yo soy Junco y aviso a la Guardia Civil y digo: 'Me están impidiendo entrar a despedirme de mi marido" , ha entonado el colaborador sobre la situación de Junco en este momento y es que, Kiko no entiende por qué parte de la familia está actuando así.

"Cuando pierdes un ser querido la familia como que se une, se acercan y en esta familia ocurre todo lo contrario. Se muerte Doña Ana no avisan a nadie, ahora mismo Bernardo Pantoja está en el hospital no quieren que venga Junco, no quieren que vengas los amigos a Kiko no le avisan", ha dicho Kiko H y ha lanzado varias preguntas: "¿Qué pasa con esta familia con las muertes? ¿Por qué están obsesionados en ocultarlo todo?".