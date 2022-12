Jorge Javier se pone serio con Cristina Porta: "Creo que debes dejar de trabajar en esta cadena"

'Sálvame', tras tenerlo por la tarde en plató, ha decidido trasladar el sofá replica de casa de Marta López donde podrían haber estado Alba Carrillo y Jorge Pérez la famosa noche a casa del colaborador como regalo, algo que Cristina Porta no ha visto bien y que Jorge Javier le ha hecho reaccionar.

"Si esgrimes estos argumentos a la hora de trasladar un sofá a casa de Jorge creo que debes dejar de trabajar en esta cadena. Estamos haciendo esto continuamente las 24 horas el día. Utilizáis la bandera respetito y de la intimidad, me rechina cuando habláis de esto", ha entonado el presentador.

Cristina Porta ha argumentado esto: "Si la mujer de Jorge se sienta en un plató, te diré que tienes razón". Pero no ha convencido a Jorge: "Si yo no me equivoco, el primero que se puso a ver las imágenes de lo que había pasado fue Jorge". "¿A mí me puede doler la situación que le está pasando a esa familia? ", ha preguntado la colaboradora.

Jorge ha vuelto a recalcar que si esto le parece mal no debería estar en el programa. "¿Por estar defendiendo una cosa que creo por un amigo? Me encanta Sálvame y me divierto muchísimo, pero estoy empatizando con una mujer que está sufriendo", ha entonado ella.