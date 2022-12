Exclusiva: los audios inéditos de Raquel Mosquera que podrían desmontar a la peluquera

A la redacción de 'Sálvame' han llegado una serie de audios de Raquel Mosquera que demostrarían que la imagen de candidez que intenta proyectar la peluquera podría no corresponderse con la realidad.

"No soy ninguna payasa, no soy una mujer de tonterías. Tengo dos ovarios, pero muy bien puestos. Hay parejas que están muy enamoradas, entonces después de años, no solo es hablar mal, es acusar de cosas muy graves", cuenta sobre Rocío Carrasco.