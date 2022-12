Víctor Sandoval se niega a responder a Beatriz Jarrín "gratis": "Lo que quiera decir que me lo diga en un programa de televisión y cobrando"

Víctor Sandoval ha trabajado con Beatriz Jarrín, presentó junto a ella en el año 2006 y nos contaba que la eligieron en el casting porque se presentó “como la Paula Vázquez de León”. Para él, Beatriz era “digna de estudio”, tenía ganas de comerse el mundo pero a él le hizo “muchos feos” y le arrolló: “No es que me quisiera comer, es que me devoraba”. Para él, era “la Frigenti de entonces” y es que cree que hace “cualquier cosa” con tal de estar.

Indignado, Sandoval respondía: “Si estuviese trabajando en el plató lo debatiría, pero como estoy en mi casa gratis hablando para España y para todos no quiero saberlo ni me interesa, es mi opinión, seguiré diciendo lo mismo porque es lo que he vivido, lo que la Jarrín quiera decir que me lo diga en un programa de televisión y cobrando”.