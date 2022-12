Makoke se somete a su 'Polideluxe' más polémico: "Kiko Matamoros está obsesionado conmigo"

Makoke rompe su silencio. La colaboradora se somete a un 'Polideluxe' para hablar de sus problemas económicos, de su nuevo amor, y de Kiko Matamoros. "Se han dicho muchas mentiras de mí, pero ha llegado un momento en el que no temo a nada y nadie. La gente que dice que lo hago ahora porque no está Kiko Matamoros me parece absurda porque va a estar aquí pasado mañana", deja claro.