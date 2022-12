Durante su paso por el PoliDeluxe, Makoke se mostró dolida con Terelu Campos ¿El motivo? La nota distante desde su separación de Kiko Matamoros y ponía un ejemplo: ya no la invita a sus cumpleaños, evento al que antes siempre acudía junto a Kiko, que iba “a regañadientes”.

Es más, ya la notaba distante en ‘Viva la vida’, le preguntó y le dijo que se trataba de algo que no quería compartir con ella. Sin embargo, Makoke no entiende nada porque hasta hace relativamente poco, sus hijas han compartido muchos momentos juntas.

Tras escuchar estas palabras, Terelu Campos pedía unos momentos para reflexionar sobre su respuesta y, conteniéndose, decía: “¡Cuánto cinismo!” Y es que la presentadora no puede responder como quisiera: “Me tienes atada por quien yo no le haría daño en mi vida, no sé si tú puedes decir lo mismo”.