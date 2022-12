Rosa López confirma los problemas con Chenoa: “No quiero crear una mie*** de una amiga porque yo sí la considero una amiga”

“Chenoa podría haber sido más diplomática, tiene cabeza para eso”, dice Rosa López en su entrevista para Omar Suárez en la revista ‘Lecturas’. Confirma así el distanciamiento aunque asegura que no lo avivará aún más, anuncia que ya han hablado y añade que estará ahí para cuando Chenoa quiera.

“Rosa es mi compañera, mis amigos son Geno, Gisela…”, dijo Chenoa y levantó así la polémica. Rosa la negó una y otra vez, pero su compañera insistió en sus palabras y, ahora, Rosa rompe su silencio: “Pues ya está, a mí me ha quedado claro, pero no hacía falta”.

“No quiero crear una mierda de una amiga porque yo sí la considero una amiga”, insistía la cantante ante las preguntas de Omar Suárez y, aunque decía que no sumará declaraciones a la polémica, sí contaba que ha sufrido las consecuencias: “Me he puesto mala, he caído con fiebre, respeto a todo el mundo”.