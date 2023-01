Jorge Pérez y Alicia Peña advierten a los colaboradores: Patiño, Matamoros, Frigenti y Rafa Mora reciben una notificación de la pareja

Miguel Frigenti, Kiko Matamoros y Rafa Mora han recibido tres burofaxes en ‘Sálvame’ y durante la emisión en Mitele Plus, se ha destapado el motivo. Y no solo eso, un cuarto ha llegado para María Patiño , que ha reaccionado en directo.

Pero también ha llegado un cuarto burofax, dirigido directamente a María Patiño, por lo que ella ha querido decir algo en medio del plató. “Me he peleado por defender a Alicia desde el minuto uno, la he defendido porque es la victima de esta situación. Pero claro, cuando me encuentro con esta carta hay algo que no me cuadra”, ha entonado la presentadora.