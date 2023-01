La madre de Kiko Jiménez arremete contra Sofía Suescun: "Es una despilfarradora que solo piensa en fiesta, peluquerías y en salir”

Carmina, madre de Kiko Jiménez, niega estar celosa de Sofía Suescun pero se muestra crítica con la novia de su hijo, a la que tacha de "despilfarradora". No le gusta tampoco la actitud de Mayte Galdeano y acusa a la familia de Gloria Camila de "endemoniar" a su hijo. Pero además, se queja de que no le hayan dado "su sitio" en 'Sálvame' y dejaba caer: “Y no te cuento cosas más fuertes porque hay una cosa que si mi hijo lo dijera… él vale mucho, creo que más que otros”.