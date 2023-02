Carmen Borrego se mosquea con Terelu Campos: "Ten hermanas para esto"

‘Sálvame’ tiene en su poder unas comprometidas imágenes de Carmen Borrego en compañía de su marido. Cansada del avance, Carmen se preguntaba cuánto iba a tener que esperar para verlas y Terelu Campos le hacía un comentario que no le gustaba nada…

Terelu le advertía que no sabía de qué se trataba, pero eso estaba a punto de cambiar. La presentadora se dirigía a una sala VIP donde veía las imágenes en compañía de Kike Calleja: “¡Qué necesidad! ¿No?”

“La verdad es que yo no había visto a mi hermana en ciertas posturas”, decía Terelu viendo las imágenes y añadía: “Siempre me he jactado de que yo era más flexible”. Desde el plató, Carmen decía basta: “De eso nada, es más todo, pero más flexible no”.