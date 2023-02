Belén Esteban le agradece a Jorge Javier cómo la ayudó en su recuperación: ''Hace 11 años que no he tenido ni una recaída''

‘’Yo estaba fatal. Fatal. Lo reconozco’’, indica Belén. La colaboradora ha querido agradecerle a Jorge Javier las palabras que le brindó en ese momento, aunque no ha querido citar al presentador delante de las cámaras: ‘’Jorge me dijo una frase que no voy a decir porque se que mi madre nos ve y le puede doler’’.

‘’Yo tuve ayuda. Yo no hablo del tema, a mí me encantaría hablar del tema, no hablo por mi familia a la que respeto y sé que sufren’’, ha querido recalcar. Tras esto, Belén ha confirmado muy emocionada que: ‘’Hace 11 años que no he tenido ni una recaída’’.