Lydia Lozano confiesa que está muy dolida porque no le consideren buena compañera: ‘’No voy a llorar’’

El nombre de Lydia Lozano vuelve a estar en el punto de mira, sus compañeros de 'Sálvame' la acusan de querer tener siempre una silla

Lydia no lo duda un segundo y se defiende ante las acusaciones de todos los colaboradores

La pulla de Jorge Javier Vázquez a Lydia Lozano: "¿Qué llevaste peor?"

El pasado lunes, el nombre de Lydia Lozano volvía a estar en la palestra y no por algo bueno, sus compañeros volvían a atacarla con algo que a ella le duele mucho, el tema de la silla en el plató de ‘Sálvame’ que tantos quebraderos de cabeza ha traído.

Según los colaboradores, Lydia Lozano es mala compañera y está obsesionada con tener una silla fija tanto en ‘Sálvame’ diario como en el ‘Deluxe’. Hace poco se le acusó de haberle quitado el sitio a Chelo y Gema López también confesó que tuvo que 'chupar banquillo' para dejarle su sitio a Lydia.

Ahora, Lydia planta cara y se defiende antes las acusaciones de sus compañeros: ‘’Y ahora qué hago, pensando durante catorce años que soy mala compañera’’.

‘’Yo he vivido durante cinco años en el Deluxe, en el que hasta las 9 de la noche no sabíamos en que posiciones estábamos. No sabíamos hasta la reunión en que sitio estábamos, ya me dirás tu cuando me daba tiempo a mi a llamar y protestar’’, se ha defendido Lydia.

Jorge Javier ha querido decirle algo a Lydia respecto al tema: ‘’Yo creo que a ti lo que más te duele de todo, es que digan que no eres buena compañera’’, Lydia ha sido muy tajante: ‘’Por supuesto, es que llevo 14 años’’. Acto seguido, la colaboradora se ha levantado y ha dicho: ‘’Me pongo a bailar porque no voy a llorar’’, y se ha puesto a bailar al ritmo de la música mientras recalcaba que no iba a llorar.

Además, ha explicado que ninguno de sus compañeros le han dicho nunca nada sobre el tema de la silla a la cara y ha explicado su teoría: ‘’Toda esta trama surrealista se la ha sacado de la manga Kiko Matamoros’’.

Kiko Hernández no ha querido perder la oportunidad y le ha preguntado a su compañera: ‘’Si la mayoría de los compañeros llegan a la misma conclusión, ¿tú no podrías hacer algo de autocrítica?