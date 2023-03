Quien también ha hablado es su expareja, Darek, que decía no haber pensado sobre la noticia y prefería no entrar en polémicas: "Nunca es tarde ¿No?"

Por su parte, Susana Uribarri se declaraba "feliz" por la noticia. Eso sí, reconocía que no sabía nada: "Me enteré ayer, me quedé con un shock que no me lo podía ni creer". Sin embargo, está feliz porque así ve también a Ana: "Voy a ser tía y me parece maravilloso".