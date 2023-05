Laura Fa advierte a Lydia Lozano ante el fin de 'Sálvame': "Eres la que peor lo llevas"

"Esto se acaba, pero no os agobiéis", este es el mensaje que un experto asesor laboral transmitía a los colaboradores e 'Sálvame' nada más empezar el programa. Uno a uno, han actualizado su currículum pero... ¿Quién lleva peor la situación? Laura Fa lo tiene claro, cree que Lydia Lozano.

"Esta acaba 'Sálvame' y sigue con el mal rollo", se quejaba Lydia, negando con la cabeza, pero Laura insistía: "¿Por qué te lo tomas tan mal?" Sin embargo, la periodista no es la única que lo piensa, Gema López cree que Lydia es quien más echará de menos "todo lo que implica" trabajar en 'Sálvame' y sus rutinas, así que proponía: "¿Y si vamos a su casa todas las tardes?"

Lydia no era la única, Belén Esteban le contaba al experto que ella es, ante todo, copresentadora. Pero también es bailarina, cantante, cocinera y empresaria. "Yo valgo para todo, no quiero es estar en mi casa porque se me cae encima", decía la colaboradora.