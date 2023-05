Belén Esteban hace su primera llamada en busca de trabajo y le cuelgan el teléfono: ''Pues llamo a otro''

Ahora, el futuro de los colaboradores del programa es algo incierto y todos se están poniendo manos a la obra para encontrar el que podría ser el trabajo de sus sueños, pero no les está resultando nada fácil.

Eso sí, los colaboradores no lo han dudado ni un segundo y se han puesto a llamar a distintas ofertas de trabajo a diestro y siniestro dejándonos con sus llamadas momentos muy divertidos.

Belén Esteban ha sido una de las primeras en probar suerte, pero la llamada no ha durado mucho: ‘’Buenas tardes, mire mi nombre es Belén Esteban, el día 23 de junio se acaba mi programa ‘Sálvame’, esto no es una broma ni nada, soy Belén Esteban de verdad, necesita…’’.

La colaboradora no ha podido ni terminar la frase porque directamente le han colgado el teléfono: ‘’Me ha colgado, si no me ha dejado ni decirle nada. Pues llamo a otro’’.