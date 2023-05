Yaiza explica por qué no se ha hecho un test de embarazo

Durante la tarde de este viernes, Yaiza se ha vuelto a sentar en ‘Sálvame’ y el polémico tema sobre su embarazo ha vuelto a estar en boca de todos los colaboradores, quienes no se han callado y le han preguntado directamente que por qué no se ha realizado todavía un test de embarazo si sigue sospechando que puede estar en cinta.

Lydia Lozano ha sido una de las que le ha preguntado: ‘’ ¿Esta pregunta la vas a contestar en una exclusiva?’’, Yaiza le ha contestado a la colaboradora con un no muy rotundo. Pero su respuesta no les ha convencido y ella ha seguido explicando su postura: ‘’No me lo voy a hacer porque no estoy en ese momento’’.