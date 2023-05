"Nos llamó el equipo de limpieza diciendo que la habitación estaba hecha un auténtico desastre. Las toallas estaban negras y tiradas por el suelo. Yo lo vi (...) A mí, lo que me han dicho, y son gente de confianza del hotel es que una de las mesitas estaba rota, olor a tabaco, colillas, me dijeron que estaba pegajoso dentro, me imagino que estuvieron bebiendo dentro o algo", decía el falso trabajador del hotel.

Belén Esteban no dio crédito a la llamada que había recibido y negó todo por activa y por pasiva. Pero menos que se tratase otra vez de una broma del programa. "Cuando me han llamado he llorado. He llamado a Alberto y cómo me habré puesto que vamos... Llevo en dos semanas dos bromas. Ya vale", decía indignada en el plató