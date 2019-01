Belén se va de plató ante los comentarios sobre Jesulín: “¿Que sufrió por lo que tenemos en común? ¡Jaja!”

"Tienen la suerte de que no me dejan hablar", ha dicho Belén Esteban ante la polémica con Jesulín y Ambiciones, que resurge ante la próxima publicación de un libro sobre el torero y Ambiciones. "¿Que lo pasó muy mal con mi separación? Que él sufrió por lo que tenemos en común? Jajajajaja", se reía Belén y, tras dejar claro que el diestro tiene tres hijos y no dos, se ha marchado de plató.

