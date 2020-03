Jorge Javier, todo un experto en las aplicaciones para ligar: “La forma de conocerse ha cambiado y, o te subes al carro o te quedas fuera”

Jorge Javier ha aprovechado un momento del programa para mandar un mensaje a un tal Diego. Sus compañeros, sorprendidos, le han preguntado sobre este chico sin éxito, porque el presentador no ha contestado a preguntas sobre su vida privada. Aunque ha terminado cediendo y ha dado más pistas: es muy guapo pero no le conoce, solo han hablado por una red social.

No es la primera vez que el presentador habla sobre ligues en diferentes aplicaciones para conocer gente. Cada día se hace más experto y ha contado su rutina: “Me dedico por la mañana a revisar ‘Grindr’ y ‘Tinder’. Últimamente, como descarto tanta gente me salta un mensaje: "No hay nadie a su lado”, ha contado entre risas.