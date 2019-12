Un lapsus de Lydia Lozano desvela antes de tiempo la identidad del nuevo colaborador de ‘Sálvame’: Antonio David Flores

Carlota Corredera anunciaba que la familia crece en ‘Sálvame’, hay un nuevo colaborador y sus compañeros descubrían su identidad en directo porque les observaba desde el cielo del plató… No había que desvelar su nombre, pero un lapsus de Lydia Lozano nos lo ha confirmado: ¡Antonio David Flores es el nuevo colaborador!

“Te tenías que haber quedado en casa, estás para guardar un secreto”, bromeaba él y Lydia se cabreaba automáticamente, mirando hacia arriba, le advertía: “Oye a mí no me digas eso que por ti he ido mucho a ver al juez”.