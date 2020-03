María Jesús Ruiz se lanza por una tirolina por quienes le mantiene los pies en la tierra: “Mi templo es mi familia, por la que lucho cada día”

María Jesús Ruiz se ha sometido a una sesión de terapia con la coach Cristina Soria. Han hecho la terapia desde las alturas para representar cómo ha sido su vida. “No estaba preparada para ser Miss. Sentí libertad pero estaba muy sola. Tuve relaciones que no tendría que haber tenido porque me vi sola y recurrí a cosas que no debía”, ha explicado.