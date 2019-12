Helena habla de sus problemas con el padre de Adara: "Con este señor no tengo una relación cordial"

Los colaboradores han entrevistado en directo a la madre de Adara y Raquel Bollo le ha preguntado si existe una "guerra" entre familias dado que ella apoya a Gianmarco y su exmarido a Hugo Sierra. Una pregunta que ha pillado por sorpresa a Helena: “No sé qué decirte, intento no entrar en guerras porque en las guerras todo el mundo pierde”. La madre de la concursante de ‘GH VIP 7’ confirma que el trato con su exmarido no es fluido y explica: “Con este señor hace mucho que no hablo, no tengo una relación cordial o normal como debería de ser ya que es el padre de mis hijos”.