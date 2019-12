Tras salir a la luz la supuesta deslealtad de Luismi a Ágatha Ruiz de la Prada con la actriz Marcia di Lele, 'Sálvame' ha podido hablar con ella para ver cómo se encuentra y en qué punto está su relación. Ha sido bastante cauta en sus palabras y no ha querido dar muchos detalles: "Estoy muy bien, fenomenal. No sé lo que va a pasar, pero hemos hablado un poquito aunque no sabemos si habrá segundas oportunidades. No sé si pondré tierra de por medio, me han invitado al Caribe pero no sé si iré".