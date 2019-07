Albert, finalista de 'Supervivientes': "Es posible que haya perdido por culpa de los pantojistas"

Gema ha admirado su capacidad de enfrentarse a Isabel Pantoja y Albert le ha contestado: "Eso ha hecho que a lo mejor no me haya posicionado bien pero he mantenido mi esencia. Es posible que haya perdido por culpa de los pantojistas". También han aprovechado para preguntarle por la victoria de Omar Montes y por la cara que puso cuando anunciaron que su compañero había ganado el concurso: "La cara me duró mis diez segundos porque duele, pero acto seguido le di la enhorabuena a Omar".