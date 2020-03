Kiko Matamoros y Rafa Mora responden a los ataques del ex de Alejandra Rubio: "Pesa mucho la cornamenta"

Álvaro Lobo es el exnovio de Alejandra Rubio, nos cuenta en exclusiva que para él ha sido una persona importante y que no da crédito a las informaciones que apuntan a que ella roneó con Suso Álvarez: “Me parece absurdo, si ha pasado algo entre ellos me da igual”.

Asegura que su ruptura fue “normal”, se siente “tranquilo” y quiere desligarse de los medios de comunicación: “A mí nadie me ha regalado nada, que se lo tomen como quieran”.

Eso sí, ha dejado un par de “recaditos” para algunos colaboradores de ‘Sálvame’. De Kiko Matamoros dice que espera no estar “como está él” c uando llegue a su edad y se refiere a Rafa Mora cuando habla de gente que se sube “al carro” y da informaciones “inventándose cosas” para tener “su minuto de gloria”.

Como era de esperar, los aludidos han respondido desde el plató de ‘Sálvame’. Kiko Matamoros no entiende cómo es capaz de decir eso cuando Álvaro es “incapaz” de comunicarse con nadie: “Lo que no quisiera es haber tenido la vida que has tenido tú y vivirla como la vives”.