Alicia Hornos, tras escuchar a Dolores Vázquez: “Mi opinión es que ella mató a mi hija, lo tengo claro”

Pero ¿Sigue manteniendo su postura? Alicia no tiene dudas: “Mi opinión es que ella mató a mi hija, lo tengo claro”. Es más, aseguraba que a su hija “no se le ha hecho justicia” e insistía en que no se ha hecho “de ningún tipo”.

Alicia interviene en el documental, pero no sabía qué iba a decir Dolores en el espacio: “No lo sabía, si no, no lo grabo”. De hecho, confiesa que solo ha visto “un poquito” del espacio: “No puedo verlo”.