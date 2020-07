Alonso Caparrós: "Me ofrecieron quince mil euros por ir a una fiesta en calzoncillos"

Alonso Caparrós ha contado que en más de una ocasión ha acudido a las famosas fiestas de futbolistas. "Yo no he tenido que contratar nunca ha nadie pero es verdad que tenía perfectamente teléfonos pero si he estado en esas fiestas. Muchas vece es un pacto tácito, no hace falta expresar lo que quieres en esa fiesta . Estás organizando una fiesta de determinadas características", ha contado.

Kiko Hernández le ha preguntado si alguna vez le han ofrecido dinero por ir a alguna fiesta. Su respuesta ha dejado boquiabiertos a sus compañeros. "Hace muy poco meses, que me extraño porque voy a cumplir cincuenta años, me llegó una oferta brutal. A través de Instagram me contactó una persona muy educada y me ofreció una fiesta privada en una suite en un hotel en Londres a la que tenía que acudir en calzoncillos. Me pagaban 15.000 euros además de los gastos y sin obligación a hacer nada más", ha desvelado. "No llegamos a hablar por teléfono peor si por whatsapp porque al principio no me dijeron de que se trataba".