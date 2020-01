La amiga de Edmundo Arrocet, muy nerviosa al hablar de su amistad: "No ha habido nada pero nunca se sabe lo que puede pasar"

"Somos muy amigos desde hace muchísimos años", ha dejado claro la mujer, pero le dedica muchos piropos a su amigo: "Edmundo es un caballero, un señor y no te puede decir cosas feas solo bonitas. Es un romántico y es una persona encantadora". En cuanto a la pregunta clave de si se gustan y están juntos, la mujer se pone nerviosa pero no cierra la puerta: "No ha habido nada pero nunca se sabe lo que puede pasar. Es un gran hombre, atractivo, simpático, cariñoso... de todo. Reúne muchas cualidades".