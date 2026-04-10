Lorena Romera 10 ABR 2026 - 16:18h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sometido a una nueva transferencia embrionaria para quedarse embarazada y el resultado ha sido negativo

Marta Peñate, al borde del llanto, se sincera sobre los días oscuros que vive: "Se me hace duro"

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Marta Peñate no atraviesa su mejor momento. Si hace unos días hacía alusión a los "días oscuros" que vive, la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha revelado ahora el motivo de este profundo dolor: se ha sometido a una transferencia embrionaria en un nuevo intento por quedarse embarazada y el resultado ha sido negativo. Un bache emocional que ha descrito como estar en "un pozo".

Antes de conocerse la noticia, la influencer de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ya estaba compartiendo con sus seguidores que estaba sufriendo severos cuadros de ansiedad. Pese al malestar, Marta se veía obligada a cumplir con sus compromisos profesionales, manteniendo una sonrisa que, según ella misma confiesa, era completamente ficticia.

Ahora, después de unos días manteniendo para su más estricta privacidad el doloroso proceso que estaba atravesando, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores el revés que ha vuelto a sufrir en la consecución de su sueño por convertirse en madre: "Otra vez me vuelvo a llenar de ilusiones por quedarme embarazada y otra vez, negativo. Pero una se vuelve a pinchar, se vuelve a llenar de moretones...", ha relatado.

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Marta ha admitido que, aunque ya ha pasado por esto antes (incluso ha sufrido dos abortos), la repetición del proceso no lo hace menos doloroso: "Ya lo he vivido, pero a veces duele repetir lo vivido. Te llenas de esperanzas y al final te llevas el palo. Sabíamos que mi caso iba a costar, pero aún sabiéndolo, duele".

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A pesar de la dureza de este "blanco nuclear" (como ha llamado al resultado negativo del test de embarazo), la creadora de contenido ha querido lanzar un mensaje de resiliencia para sí misma y para todas las mujeres que atraviesan procesos de reproducción asistida: "No pierdo la fe ni mis ganas de vivir. Me han dicho que muchas lo consiguieron a la quinta o a la sexta, y yo sé que seré una de ellas".

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"Caerse es parte de la vida, pero levantarse también. Seguimos caminando en este duro proceso", ha concluido la presentadora y colaboradora de televisión, haciendo gala de la filosofía con la que hace frente a este durísimo varapalo. Un post en el que también ha aprovechado para dedicar unas preciosas palabras a su pareja, Tony Spina, que siempre ha sido su apoyo incondicional en este proceso. "Lo tengo a él, que es el mejor compañero del mundo".