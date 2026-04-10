Lara Guerra 10 ABR 2026 - 02:56h.

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El equipo médico de 'Supervivientes 2026' tomaba una decisión que afectaba por completo al concurso de Alberto Ávila; y era poner fin a su aventura en Honduras después de persistir "un foco inflamatorio limitado en la cara interna de la rodilla que le impide usar la prótesis". Debido a que la evolución podía ser larga, el reality tomaba esta dura decisión que dejaba a todos sus compañeros y a María Lamela completamente destrozados. Ahora, el ya exconcursante llegaba al plató de Mediaset para anunciar una importante noticia.

En primer lugar, el superviviente confiesa que lo ha disfrutado como el que más: "Lo he hecho como un niño. Me habéis hecho llorar y he flipado", a lo que Jorge Javier asegura que "nos has despertado muchos sentimientos, muy positivos, y nos has enseñado mucho", asegura. Asimismo, Ávila asegura que hay que saber parar: "No se puede estar siempre feliz, si hay que estar triste pues...yo lo he dicho públicamente. Hay que apoyarse en la familia".

Alberto Ávila, sobre su concurso: "Gracias a Mediaset, poca gente se atreve a tanto"

Llegado el momento de despedirse, el atleta tenía algo que desvelar ante la audiencia, pero primero ha querido dar las gracias a "Telecinco, Mediaset y Cuarzo por esta oportunidad que me han dado. Poca gente se atreve a tanto", comienza. Tras esto daba paso a la gran noticia que además, no había comentado con nadie: "No me he quedado satisfecho con mi concurso, por eso...oficialmente me presento como posible 'Superviviente All Stars'.

Los colaboradores de 'Supervivientes' cargan contra los concursantes "mueble": "Están ahí callados mientras cobran"

En exclusiva para esta web, colaboradores y exsupervivientes como Kiko Jiménez, Carmen Borrego y Jessica Bueno han reflexionado sobre el papel de los llamados “muebles”, esos concursantes que pasan desapercibidos durante semanas. Sin grandes conflictos, sin posicionamientos claros y con escasa presencia en las tramas principales, su estrategia —voluntaria o no— genera división entre quienes siguen el programa.