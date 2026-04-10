Patricia Fernández 10 ABR 2026 - 01:55h.

Jaime Astrain se rompe como nunca al sincerarse en 'El puente de las emociones': de su hija a las lesiones en el fútbol

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Jaime Astrain, que no está pasando por sus mejores momentos en Honduras por las dolencias en su rodilla, se enfrentaba a 'El puente de las emociones', donde hablaba de su vida y todo lo que le ha marcado, lo que no sabía es que iba a hacerlo con los ojos tapados y que iba a reencontrarse encima de este con su pareja, Lidia Torrent.

El superviviente se emocionaba al hablar de su infancia, momento en el que aseguraba lo mucho que echa de menos a su familia. El siguiente peldaño era el del fútbol del que confesaba que "ha sido su vida y lo que le ha educado", donde recordaba cómo empezó a vivir su sueño de niño y cómo han marcado este recorrido las lesiones: "Es lo peor que le puede pasar a un futbolista".

Jaime se rompía completamente cuando llegaba el momento de hablar de su hija: "Es mi vida, por lo que su madre y yo luchamos cada día. Sueño con sus abrazos y espero estar a la altura y ser el padre que se merece. Solo puedo dar gracias por ser su padre, es el título más grande que tengo en mi vida".

Jaime Astrain: "En 'Supervivientes' me he dado cuenta de que Lidia es el amor de mi vida"

En medio de toda esta emoción, María Lamela se marchaba de el puente para dejar su lugar a Lidia Torrent y que fuera ella la que le sorprendiese en el último peldaño. Mientras él pedía perdón a su pareja porque "no ha sabido demostrarle lo que le quiere y lo afortunado que es por tenerla en su vida", dejando claro que "ha tenido que venir a 'Supervivientes' para darse cuenta de lo poco detallista que soy, de lo que le quiero y que es el amor de su vida y que quiere compartir con ella todo".

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Y en el momento de su mayor confesión en Honduras, María Lamela le pedía que se quitase la venda de los ojos y este alucinaba a ver a su pareja frente a él, a la que abrazaba y besaba mostrando lo mucho que le ha echado de menos este tiempo, el que aseguraba que no se lo esperaba: "Ha sido heavy".

"No sabes lo duro que ha sido estar separaba de ti todo este tiempo, te queremos y te seguimos", le decía ella, dejándole claro que están siguiente todo desde casa y que su hija no para de preguntar por él: "Está viendo todo, pregunta por ti todos los días, está flipando contigo".

Jorge Javier Vázquez conectaba en directo con la pareja y le hacía una pregunta directa a Lidia: "¿Quieres quedarte 24 horas viviendo con Jaime en las mismas condiciones que ellos?" Dale al 'play' para descubrir su respuesta y todo lo que ha pasado en este puente de las emociones.

Los concursantes se quedan atónitos al ver a Lidia Torrent entrar en la palapa de 'Supervivientes 2026'

Tras un emocionante e inolvidable reencuentro, llegaba el momento de que todos los supervivientes conocieran la noticia de la llegada de Lidia Torrent y su participación durante 24 horas. Al llegar a la palapa, María Lamela daba paso a la pareja de Astrain; dejando a concursantes como Nagore Robles con la boca abierta. Dale al play para descubrir todas las reacciones.

Los colaboradores de 'Supervivientes' cargan contra los concursantes "mueble": "Están ahí callados mientras cobran"

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