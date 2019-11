Amín, el mejor amigo de Gianmarco: “Le gusta Adara”

Omar Suárez se ha desplazado hasta Imola , la ciudad natal de Gianmarco para hablar con sus amigos y familiares. Amín, el mejor amigo de Gianmarco desde pequeño, ha querido entrar en directo en ‘Sálvame’ para explicar qué se está siendo muy injustos con su amigo porque es un buen chico y quién lo conoce no tiene nada malo que decir de él. Respecto a su relación con Adara está seguro de que es una relación sincera .

La madre de Gianmarco también ha hablado para ‘Sálvame’ y ha explicado que su hijo tiene que seguir en la casa porque transmite serenidad y da armonía a la casa. Asegura que no le importan las críticas porque están muy orgullosos de él eso sí, no le gusta una Adara que habla en secreto y falta el respeto a sus seguidores “No me parece una persona confusa… Tiene extrema lucidez”.