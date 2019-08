Anabel Pantoja: "Mi tía no pudo decir “que no venga Chelo” porque no sabía que iban los ‘Supervivientes’"

Eran muchísimas las preguntas que Anabel Pantoja tenía que responder sobre el cumpleaños de su tía Isabel Pantoja, pero la primera ha sido la relacionada con la no invitación de Chelo García Cortés a la fiesta. Anabel ha explicado que su tía no tuvo nada que ver porque ella se encargó de invitar a los amigos íntimos y la presencia de los supervivientes fue una sorpresa que le dio su hijo Kiko Rivera. Entonces, ¿Por qué Kiko Rivera no invitó a Chelo? Anabel ha asegurado que su primo no quería poner en un compromiso a la colaboradora, pero realmente no quería hablar del supuesto mal rollo de Chelo y Agustín Pantoja.