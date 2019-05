Radiante está la novia pero empiezan los aprietos ¿A quién va a invitar Anabel Pantoja a su boda?

La sonrisa casi no le cabía en la cara. El gesto la desbordaba y es que la novia está radiante (y eso que aún no tiene ni fecha de boda). Anabel Pantoja nos ha contado con todo lujo de detalles cómo su chico le ha pedido matrimonio por sorpresa (“inolvidable”), dice que será de 2020 "en adelante" y se enfrenta a la primera polémica: ¿A quién va a invitar? ¿Cómo va a conciliar 'Sálvame' con la familia Pantoja? La novia responde sin bajarse de su nube.

No nos ha podido enseñar el anillo porque se lo están arreglando en la joyería y aún no tienen fecha de boda, pero sí saben que será "de 2020 en adelante". Anabel Pantoja ha imaginado muchas veces su boda pero aún no sabe cómo será, aunque sí nos advierte que no será en Cantora y que estarán las personas a quien ellos quieren... y aquí empiezan los problemas.