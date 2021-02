La enigmática carta que podría contener una drástica decisión de Anabel Pantoja: David Valldeperas le pide se lo piense

Anabel Pantoja iba a comunicar algo pero David Valldeperas le ha pedido que espere unos días

Su novio, Omar Sánchez, nos explciaba que sufre viendo mal a Anabel pero le apoyará haga lo que haga

Anabel Pantoja se despedía enigmática: "Voy a estar en pause y me voy a marchar un tiempo"

Tras unos días convulsos en los que Anabel Pantoja ha estado en el centro de la polémica ya sea por sus joyas, por sus problemas con el equipo, por los enfrentamientos con los colaboradores… parece haber tomado una decisión.

La colaboradora ha pedido perdón, ha enfrentado las críticas pero a última hora de la tarde y pedía un tiempo a solas para leernos una carta muy importante para ella. Sin embargo, cuando apenas llevaba leídas tres palabras, David Valldeperas entraba a plató para quitarle el texto de las manos.

“Me gustaría que guardaras esta carta unos días, vuelve a Canarias donde eres feliz, piensa en lo que dice, no sé lo que has escrito, pero si tienes que leerla, lo harás en unos días con el mismo atril, la misma luz y a los mismos compañeros”, le decía el director de ‘Sálvame’.

“Las decisiones, en caliente no”, le advertía Kiko Hernández, David insistía en que relea lo que ha escrito y ella asentía: “Voy a tomar una pausa, pero bueno…”

El Negro apoya incondicionalmente a Anabel Pantoja

En Canarias, Omar Sánchez atendía a las preguntas de ‘Sálvame’, no sabía si su chica iba a abandonar el programa, pero nos confesaba que es una decisión que lleva mucho tiempo meditando: “Hay veces que no se siente bien (…) Yo sufro cuando la veo mal, no me gusta, pero así es la vida”.

Anabel Pantoja confiesa que sus problemas en ‘Sálvame’ le afectan con su pareja

Anabel se enternecía viendo a su chico, pero nos explicaba que no es completamente feliz y en parte es por el tema laboral: “Hay veces que esto me anula y eso rebota allí, llego un viernes y estamos peleando hasta el sábado y luego el domingo me arrepiento”.

“Prefiero tener menos dinero pero con una cerveza, mi chico al lado y sin fama, te lo digo sinceramente”, confesaba Anabel ante las preguntas de Paz Padilla.