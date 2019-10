Anabel Pantoja, sobre el estado de salud de su abuela doña Ana: “Sus hijos están al pie del cañón, sin moverse y positivos”

Tras pasar todo el fin de semana en el Hospital Puerta del Sur de Jerez junto a su abuela doña Ana, Anabel Pantoja ha regresado a su puesto de trabajo y eso parece anunciar que el estado de la madre de Isabel Pantoja evoluciona favorablemente “Si no yo no me hubiera movido de allí”. Más tranquila que el día que se enteró de la desafortunada noticia, Anabel Pantoja nos ha explicado que aunque su familia quería retrasarles la información, recibió la noticia durante la pasada gala de ‘GH VIP 7’.

“Ha sido un susto tremendo y ahora lo que toca es esperar y ser positivos… He dormido poco, pero anoche dormí en Sevilla y he podido descansar… Hay mucha familia allí aunque se diga lo contrario, está allí Kiko desde primera hora con Irene…”, aseguraba Anabel al mismo tiempo que le explicaba a Kiko Hernández que los cuatro hijos de doña Ana lo están pasando igual de mal “Para mí sus hijos, los cuatro están mal. Quieren que no le pase nada y salga todo bien, es su madre… Aun así está positivos… Sus hijos están al pie del cañón, sin moverse. En un hospital no puedes hacer nada, yo agradezco a la gente que se ha interesado y que me ha mandado mensaje, pero yo haría lo mismo, preguntar y estar ahí para lo que necesiten”.